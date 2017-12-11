Посольство РФ в Лондоне возмутили обвинения Times в адрес RT

Посольство России в Лондоне выразило возмущение в связи с публикацией газеты Times, обвинившей телеканал RT в попытке разжечь классовые беспорядки после пожара в Grenfell Tower. Комментарий дипмиссии был опубликован в его аккаунте в Twitter.

Трагедия произошла 14 июня в Лондоне, в результате пожара в высотном здании погиб 71 человек. В статье Times утверждается, что RT привел неверные данные о том, что на облицовку здания было потрачено £10 млн, чтобы улучшить его облик для «состоятельных соседей».

«Итак, Times полагает, что русской редакции BBC позволительно эксплуатировать в России темы социального неравенства, однако RT не разрешается задавать такие же вопросы по Grenfell Tower, как и любым порядочным британским СМИ», — указано в сообщении посольства.

So @thetimes believes it’s fine for @bbcrussian to exploit socially divisive themes in Russia, but @RT_com is not allowed to ask the same questions on Grenfell Tower any other decent UK media did. pic.twitter.com/QlD3BLQvim — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) December 11, 2017

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что притеснения RT являются посягательством на свободу слова в мире в целом.