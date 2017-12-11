Меркель назвала РФ силой, формирующей международный порядок

‍Германский канцлер Ангела Меркель заявила, что Россия является силой, формирующей международный порядок, и привела в пример события в Сирийской Арабской Республике (САР).

Политик отметила на пресс-конференции в Берлине, что Россия хочет быть формирующей международный порядок силой и является ею. «Мы видим Россию, которая хочет быть формирующей международный порядок силой и является ею, если мы посмотрим на Сирию», — приводит ТАСС слова Меркель. Она также отметила усиление влияния Китая.

ЕС должен играть «геополитическую роль», имеющую «важнейшее значение», указала канцлер.

6 декабря, сообщал портал iz.ru, президент России Владимир Путин сообщил о разгроме запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» в Сирии. В понедельник, 11 декабря, российский лидер посетил авиабазу Хмеймим в Сирии,где поручил Минобороны РФ начать вывод ВС РФ из САР.