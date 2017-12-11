Прямой эфир
Политика
Появились кадры сопровождения Путина истребителями из САР в Египет
Мир
Путин прокомментировал решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля
Общество
Больше 150 грузовых и пассажирских поездов пущены в обход Украины
Спорт
МОК подозревает троих российских лыжников в нарушении антидопинговых правил
Спорт
Опубликовано заявление российских спортсменов об участии в Олимпийских играх
Мир
Полиция назвала имя подозреваемого в подрыве бомбы в Нью-Йорке

Меркель назвала РФ силой, формирующей международный порядок

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

‍Германский канцлер Ангела Меркель заявила, что Россия является силой, формирующей международный порядок, и привела в пример события в Сирийской Арабской Республике (САР).

Политик отметила на пресс-конференции в Берлине, что Россия хочет быть формирующей международный порядок силой и является ею. «Мы видим Россию, которая хочет быть формирующей международный порядок силой и является ею, если мы посмотрим на Сирию», — приводит ТАСС слова Меркель. Она также отметила усиление влияния Китая.

ЕС должен играть «геополитическую роль», имеющую «важнейшее значение», указала канцлер.

6 декабря, сообщал портал iz.ru, президент России Владимир Путин сообщил о разгроме запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» в Сирии. В понедельник, 11 декабря, российский лидер посетил авиабазу Хмеймим в Сирии,где поручил Минобороны РФ начать вывод ВС РФ из САР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков прокомментировал посещение Путиным авиабазы в Сирии
Российская группировка начала вывод сил из Сирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017