Автобус с людьми столкнулся с трактором под Клином

Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в котором находились 15 пассажиров, и трактора произошло на трассе А108 в Подмосковье, сообщили представители компании «Мострансавто».

Автобус с группой пассажиров выполнял рейс Клин – Большое Щапово. На момент аварии в салоне общественного транспорта находились 15 человек, двое из них получили телесные повреждения, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Местная жительница, которая стала очевидцем события, рассказала, что трактор видимых повреждений не получил, а у автобуса разбито лобовое стекло и сильно помята правая сторона.

По предварительным данным, водитель автобуса также нуждался в медицинской помощи. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшей аварии.