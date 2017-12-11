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Названа причина смерти военного США во Львове

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Фото: Global Look Press/West Coast Surfer
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Причиной смерти 21-летнего американского военного в одном из магазинов Львова стал сердечный приступ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на львовскую городскую администрацию.

Американский военный находился на Украине в рамках миссии военных инструкторов Международного центра миротворчества.

Военнослужащий скончался 10 декабря возле магазина оружия на Лемковской улице до приезда скорой помощи.

Отмечается, что военный США был в командировке в Яворовском учебном центре, в который в 2015 года армия США отправляет своих инструкторов для обучения украинских военных.

В октябре портал iz.ru сообщил, что в рамках программы Совместной многонациональной группы по обучению ВС Украины Пентагон планирует подготовить четыре украинских батальона в 2018 году.

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