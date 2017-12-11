Суд смягчил обвинение фигурантам дела о драке на Хованском кладбище

Щербинский суд Москвы признал виновными в хулиганстве пятерых фигурантов дела о массовой драке на Хованском кладбище, переквалифицировав обвинение на более мягкое. Об этом сообщает ТАСС.

Из обвинительного приговора была исключена статья об умышленном уничтожении или повреждении имущества, а также два эпизода по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

«Вина всех подсудимых, совершивших хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (п. «а», ч. 1, ст. 213 УК РФ) установлена в полном объеме», — приводит агентство слова судьи.

В ближайшее время суд должен назначить наказание пяти уроженцам Таджикистана, фигурирующим в деле, — Шоймордану Ахмадову, Ходжикурбону Буриеву, Рахмуддину Садурдинову, Джоми Чакалову и Диловару Юнусову. Из них только Джоми Чакалов полностью признал вину.

Массовые беспорядки со стрельбой на Хованском кладбище произошли 4 мая 2016 года. В них участвовало около 200 человек. В результате погибли три человека, еще более 30 пострадали.