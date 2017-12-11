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Мотострелки приступили к одиночным учениям на полигоне под Волгоградом

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Новобранцы мотострелкового соединения Южного федерального округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, приступили к полевым занятиям на общевойсковом полигоне Прудбой, сообщили в пресс-службе округа.

В ходе учений военнослужащие освоят штатное вооружение, научатся определять расстояние до цели, пользоваться современными средствами связи, дневными и ночными приборами наблюдения и вести огонь на максимально дальнем расстоянии. Помимо прочего, солдаты отработают способы скрытного передвижения на поле боя и оборудования огневых позиций. Главной целью учений является подготовка молодого пополнения к действиям по занимаемой штатной должности и выработке навыков применения в бою штатного вооружения и военной техники.

На завершающем этапе занятий мотострелки проведут контрольные стрельбы, после чего будет выполнено боевое слаживание отделений и расчетов, сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру».

Напомним, в ноябре текущего года боевые расчеты ЮВО провели первые стрельбы системы С-400 «Триумф». Зенитные ракетные комплексы испытали на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области.

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