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Режим ЧС из-за сломавшейся котельной введен в Забайкальском крае

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Режим чрезвычайной ситуации из-за поломки 17 двигателей и насоса в котельных и на объектах водоснабжения введен в городе Могоча, поселке Амазар и селе Семиозерское, сообщила пресс-служба министерства территориального развития Забайкальского края.

Авария в Могочинском районе произошла в ночь на воскресенье, 10 декабря, из-за перепадов напряжения. Сейчас в поселке Амазар и селе Семиозерское из-за температурного режима ниже нормы школы работают неполный день. Электроэнергия, а также система холодного и горячего водоснабжения в норме, сообщает ИА FlashSiberia.

Министерство территориального развития Забайкальского края держит аварийную ситуацию на контроле. Из краевой столицы в Могочинский район с помощью железнодорожного транспорта уже отправили часть двигателей. Остальное необходимое оборудования ожидают в течение 11 декабря.

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