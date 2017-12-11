Прямой эфир
Политика
Появились кадры сопровождения Путина истребителями из САР в Египет
Мир
Путин прокомментировал решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля
Общество
Больше 150 грузовых и пассажирских поездов пущены в обход Украины
Спорт
МОК подозревает троих российских лыжников в нарушении антидопинговых правил
Спорт
Опубликовано заявление российских спортсменов об участии в Олимпийских играх
Мир
Полиция назвала имя подозреваемого в подрыве бомбы в Нью-Йорке

Меркель назвала Россию формирующей мировой порядок силой

0
Фото: REUTERS/Luc Gnago
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия является силой, формирующей международный порядок, что можно увидеть на примере Сирии, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе пресс-конференции в Берлине.

«Мы видим Россию, которая хочет быть формирующей международный порядок силой и является ею, если мы посмотрим на Сирию», — приводит ее слова ТАСС.

Ранее портал iz.ru сообщал, что 6 декабря Генштаб ВС РФ объявил о полном освобождении Сирии от террористов.

Сегодня, 11 декабря, президент России Владимир Путин в ходе посещения авиабазы Хмеймим объявил о выводе российских войск с сирийской территории. Он пригрозил, что РФ нанесет еще более мощный удар по террористам, если они вновь поднимут голову.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков назвал вывод российских войск из Сирии вопросом не одного дня
РФ надеется наладить мирную жизнь в Сирии вместе с Ираном и Турцией

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017