Меркель назвала Россию формирующей мировой порядок силой

Россия является силой, формирующей международный порядок, что можно увидеть на примере Сирии, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе пресс-конференции в Берлине.

«Мы видим Россию, которая хочет быть формирующей международный порядок силой и является ею, если мы посмотрим на Сирию», — приводит ее слова ТАСС.

Ранее портал iz.ru сообщал, что 6 декабря Генштаб ВС РФ объявил о полном освобождении Сирии от террористов.

Сегодня, 11 декабря, президент России Владимир Путин в ходе посещения авиабазы Хмеймим объявил о выводе российских войск с сирийской территории. Он пригрозил, что РФ нанесет еще более мощный удар по террористам, если они вновь поднимут голову.