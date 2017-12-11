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Обязательная маркировка пива разрабатывается в России

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Маркировку пива федеральными специальными и акцизными марками могут ввести власти России с 1 июля 2018 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя Национального союза защиты прав потребителей, руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина.

По его словам, законопроект соответствующего содержания планирует внести в Госдуму первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Документом предлагается распространить на пиво маркировку, действующую для спиртных напитков, рассказал Шапкин.

Российский рынок заполняют псевдопивные напитки: некая смесь ароматизаторов, красителей, воды и спирта неизвестного происхождения, отметил он.

В настоящее время на поставки спиртных напитков из-за рубежа наносятся акцизные марки, а на продукцию, выработанную внутри страны, — федеральные спецмарки.

Портал iz.ru сообщал, что Минздрав отказался от экологического налога на сигареты в новой версии проекта Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу.

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