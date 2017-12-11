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Памятник ногайскому просветителю Джанибекову откроют в Астрахани

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На набережной Приволжского затона в Астрахани установят памятник  Абдулхамиду Джанибекову, ногайскому просветителю. Скульптурная композиция появится недалеко от родного дома исторического деятеля.

Как сообщает «Астрахань-24», памятник планируется открыть в марте 2018 года, приурочив церемонию ко дню рождения просветителя. Разрабатывать проект будут потомки просветителя, а его главным исполнителем станет правнук Абдулхамида, Марат Джанибеков.

Решение об открытии монумента было принято в рамках ежегодных Джанибековских чтений. В этом году они прошли в селе Растопуловка Приволжского района.

Абдулхамид Джанибеков является ученым-этнографом, его считают одним из создателей ногайской письменности. Джанибеков был автором первых ногайских букварей и грамматик. Его имя присвоено нескольким школам в Астраханской области и Дагестане. Одна из улиц в Астрахани, на которой находится дом-музей Джанибекова, названа в его честь.

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