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Наехавший на толпу в Италии водитель действовал намеренно

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Фото: Global Look Prees/Andrea Ronchini
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Водитель, наехавший на толпу на рождественском рынке на севере Италии, действовал намеренно.

Об этом заявили представители правоохранительных органов, ведущих следствие.

На данный момент 27-летнего итальянца не обвиняют в терроризме, его хотят подвергнуть психиатрической экспертизе, сообщает ТАСС.

9 декабря автомобиль Toyota Yaris совершил наезд на пешеходов в центре итальянского города Сондрио, пострадали четыре человека. При этом злоумышленник, задержанный после погони, заявил, что «хотел убить больше людей». Полиция заявляет, что на момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

17 ноября Госдепартамент США заявил о высокой вероятности новых терактов в Европе в новогодние праздники. Срок действия данного предупреждения истекает 31 января 2018 года.

31 октября в Нью-Йорке была совершена атака. Выходец из Узбекистана наехал на автомобиле на толпу людей. Девять человек погибли, 12 пострадали.

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