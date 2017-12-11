На Чернобыльской АЭС обнаружили обломки упавшего в 1986 году вертолета

На Чернобыльской АЭС обнаружены обломки потерпевшего крушение в 1986 году вертолета Ми-8. Об этом сообщило украинского Государственное агентство по управлению зоной отчуждения.

Найти обломки удалось в ходе работ по демонтажу послеаварийной кровли машинного зала четвертого блока.

«Выявлена часть хвостового оперения с обломанными элементами рулевого винта вертолёта Ми-8, потерпевшего аварию в 1986 году в ходе работ по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», — цитирует RT сообщение пресс-службы.

Ми-8 потерпел крушение 2 октября 1986 года в ходе обработки крыши блоков второй очереди ЧАЭС. Все члены экипажа погибли.

Ранее агентство по управлению зоной отчуждения сообщило, что на Чернобыльской АЭС не хватает места для захоронения переработанных радиоактивных отходов. В настоящее время в Чернобыле накоплено порядка 20 тыс. куб. м жидких радиоактивных отходов, на переработку которых потребуется около 29 лет.