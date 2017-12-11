Звезда фильмов «Фарго» и «Крутой Уокер» скончался в больнице

Американский актер Стив Ривис умер в больнице города Мизула штата Монтана в возрасте 55 лет. Об этом сообщает New York Post.

О причинах смерти американского актера индийского происхождения в настоящий момент не сообщается. Известность ему принесла роль в фильме «Фарго» братьев Коэнов, где он сыграл механика с криминальным прошлым Шепа Праудфута. Картина вышла в 1996 году и завоевала две премии «Оскар». Также актер снимался в таких фильмах, как «Всё или ничего», «Дорз», «Танцующий с волками» и «Близнецы», а также в сериалах «Кости», «Крутой Уокер» и «Малкольм в центре внимания», сообщает «Дни.Ру».