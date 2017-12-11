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Четыре человека пострадали при обрушении кровли на заводе в Курске

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Фото: МЧС РФ
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На солодовом заводе в Курске произошло обрушение кровли, в результате инцидента пострадали четверо рабочих. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На заводе «Курский солод» обрушилась кровля на площади 400 кв. м. Пострадали четыре человека», — цитирует агентство своего собеседника.

Источник уточнил, что причиной обрушения могло стать нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ.

«Все пострадавшие — рабочие, которые производили ремонтные работы, не исключено, что с нарушениями», — сказал источник.

На данный момент на месте происшествия работают спасатели и сотрудники экстренных служб. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее портал iz.ru писал о пожаре в здании Рязанского государственного университета.

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