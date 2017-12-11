Музей «Поленово» номинирован на премию «Европейский музей года»

Музей-заповедник «Поленово» претендует на премию «Европейский музей года» (European Museum of the Year Award). Он может получить награду за новые подходы к организации музейного дела и работе с посетителями.

По словам директора музея Натальи Поленовой, которые приводит ИА «Тульские новости», в этом году на престижную премию номинированы лишь два российских музея — «Поленово» и московский Музей русского импрессионизма. Всего же в конкурсе участвуют 40 организаций.

Музей, расположенный в Тульской области, представил на суд жюри свою просветительскую программу, в которую включены международные фестивали искусств, образовательные проекты и творческие встречи с деятелями искусств.

Само же участие в конкурсе, по словам Поленовой, дает музею-заповеднику возможность представить собственный проект на Европейском музейном форуме. Он состоится в мае в Варшаве, на нем и будет названо имя победителя.

Конкурс «Европейский музей года» проводится под эгидой Совета Европы с 1977 года. Его главная цель — стимулировать инновационные процессы в музейном мире.