В интернете выставили на продажу золотую медаль за чемпионство в РФПЛ

На одной из торговых онлайн-площадок выставили на продажу золотую медаль. Цена относительно невысокая — 250 тыс. рублей. Награда за чемпионство в РФПЛ сезона 2016/17. Долгожданное золото московскому «Спартаку» не удавалось завоевать 16 лет. Вряд ли на продажу добытой награды решился кто-то из футболистов. В этом году по просьбе «Спартака» дополнительно выпустили 350 медалей. Награды раздали всем работникам клуба — от массажистов до уборщиц. Судя по всему, покупатель нашелся быстро — объявление уже закрыто.