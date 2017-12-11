Российские и киргизские пограничники сотрудничают уже четверть века. Учиться у россиян для местных курсантов — прямой путь в военную элиту. Системы электронного боя, самые продвинутые силовые тренировки. Российские специалисты обучают коллег по самым современным технологиям. Граница, на которой служат киргизские военные, одна из самых сложных в мире. Здесь нет привычных полосатых столбов и разграничительных линий. Труднопроходимые овраги, ущелья, горные реки, редкие мостики. Чтобы держать такую границу на замке, требуется высочайшее мастерство.