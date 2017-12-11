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Горнолыжные курорты Словакии ограничили работу из-за урагана

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Фото: Global Look Press
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Из-за прошедшего в ночь на 11 декабря урагана горнолыжные курорты на севере Словакии ограничили свою работу. Об этом сообщает агентство ТАСС с ссылкой на представителя Службы спасения республики Зузана Фаркасова.

По данным Словацкого радио, порывы ветра в данном районе превышали 120 км/ч. Ударом стихии были поломаны и вырваны тысячи деревьев на склонах гор, сотни людей остались без электроэнергии. Сильнее всего из-за урагана пострадал крупнейший в Словакии горнолыжный курорт Ясна, на данный момент его работа полностью прекращена.

В ночь на 12 декабря ожидается усиление шквального ветра, возможно повторение урагана, мощность которого может достигать 180 км/ч.

Как писал портал iz.ru, 10 декабря на Португалию обрушилась буря «Анна». В ликвидации последствий задействованы более девяти тыс. спасателей. Стихией были разрушены здания, вызваны затопления, оползни и обрушения.

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