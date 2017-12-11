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СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета в Иркутской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки вертолета в Братском районе.

«Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц», — приводит ТАСС сообщение СК.

На месте происшествия работают следователи. Произведен осмотр  взлетно-посадочной площадки в Братске, изъяты образцы топлива, техническая документация.

11 декабря спасатели обнаружили обломки вертолета «Еврокоптер» на льду Братского водохранилища в 250 м от берега. Тела двух человек, которые находились на борту воздушного судна пока найти не удалось. 

Сообщается, что вертолет частично затонул. Некоторые его фрагменты находятся на глубине около 70 м.

«Еврокоптер» АС-350 вылетел из Братска в поселок Чистый Братского района 7 декабря. Спустя некоторое время экипаж перестал выходить на связь.

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