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Жертвой бури в Португалии стала 45-летняя женщина

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Фото: Global Look Press
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Женщина стала жертвой бури «Анна», обрушившейся на Португалию в воскресенье, 10 декабря.

Всего, по данным гражданской защиты страны, из-за бури было зафиксировано 3 тыс. инцидентов.

Отмечается, что 45-летняя португалка погибла в результате падения дерева в муниципалитете Марко-де-Канавессеш. Метеорологи заявили о том, что скорость ветра в некоторых районах страны достигала 130 км/ч, сообщает «РИА Новости».

В понедельник, 11 декабря более 9 тыс. спасателей из числа пожарных и национальной гвардии принимают участие в ликвидации последствий стихийного бедствия, вызвавшего затопления, разрушения зданий и оползни.

2 декабря более 20 человек и в том числе гражданин Украины погибли в результате шторма на острове Шри-Ланка. Во время стихийного бедствия были повреждены дома, часть школ закрыты в связи с непогодой. В некоторых регионах ожидаются оползни. Для спасения людей пришлось задействовать военные подразделения.

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