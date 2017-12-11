Женщину с двумя детьми спасли из Москвы-реки

Женщину и двоих ее малолетних детей спасли из Москвы-реки на западе города. Об этом сообщили в пресс-службе департамента ГОЧС и пожарной безопасности столицы.

Инцидент произошел около 12:00 в понедельник, 11 декабря. Двое детей прыгнули в ледяную воду с пристани «Фили», за ними последовала их мать. Свидетелем стал вахтенный наблюдатель МГПСС поисково-спасательной станции «Фили». Столичные спасатели Михаил Олейников и Александр Соколов выехали на катере к месту ЧП. На борт подняли двоих детей — 6 и 3 лет — и 30-летнюю женщину.

Как отмечает телеканал «360», пострадавших доставили на станцию, оказали первую медицинскую помощь и вызвали «скорую». Жизни всех троих вне опасности.

Ранее портал iz.ru сообщал, что двоих детей 11 и 15 лет спасли со льдины в Благовещенске.