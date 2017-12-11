Памятники участникам ВОВ установили в двух районах Орловской области

Церемония открытия памятников участникам Великой Отечественной войны состоялась в двух районах Орловской области. Мероприятие приурочили ко Дню Героев Отечества, который отмечался в субботу, 9 декабря.

Один из мемориалов установили в память о Герое Советского Союза Алексее Ломакине, который в июле 1943 года закрыл телом амбразуру вражеского дзота. Памятник возвели вблизи деревни Сивковой Багриновского сельского поселения в Болховском районе.

Помимо прочего, на воинском захоронении в деревне Башкатово Мценского района состоялось открытие памятника советскому солдату. Здесь в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои, в ходе которых Красная армия понесла большие потери. На сегодняшний день в Мценском районе располагается 50 братских захоронений, в которых похоронено более 7 тыс. советских солдат и офицеров, сообщает InfoOrel.ru.

День Героев Отечества ежегодно отмечается в России 9 декабря. Памятная дата была установлена в 2007 году после того, как президент РФ Владимир Путин 24 декабря 2007 года внес изменения в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».