Большинство спортсменов РФ готовы выступить на ОИ под нейтральным флагом

Большинство российских спортсменов согласились участвовать в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане под флагом Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщила глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) Софья Великая.

«Все готовятся и надеются выступить. Спортсменов, отказавшихся от Игр, на данный момент нет», — приводит ее слова ТАСС.

Она отметила, что комиссия ОКР отдаст обращение от лица желающих участвовать в Играх-2018 на рассмотрение Олимпийского собрания 12 декабря. На нем же будет принято окончательно решение о допуске спортсменов к соревнованиям.

Кроме того, комиссия спортсменов обратится к президенту МОКа Томасу Баху с просьбой пересмотреть решение об отстранении российской сборной от Олимпийских игр 2018 года.

5 декабря МОК временно приостановил членство ОКР, таким образом российские спортсмены не смогут выступить на Олимпиаде под национальным флагом.