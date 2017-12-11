Открылась ледовая переправа между Китаем и РФ

С 11 декабря в пункте пропуска села Амурзет Еврейской автономной области начала работу ледовая переправа международного значения. Она соединяет районный центр Октябрьского района с Китаем.

Комиссия провела экспертизу для определения безопасности и надежности дороги. Протяженность наплавного моста понтонного типа составляет 986 м, грузоподъемность — 44 т. Об этом сообщает ИА ЕАОMedia. Переправа будет доступна шесть дней в неделю. Планируемая дата закрытия — 1 апреля 2018 года.

Ранее портал iz.ru писал, что Якутская транспортная прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела о перевозке людей через ледовую переправу на реке Лене. Предпринимателя подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. 14 ноября гражданин на автомобиле «УАЗ» посадил в салон семь взрослых пассажиров и одного грудного ребенка. Людей повезли по несанкционированной ледовой переправе через реку Лену, от села Павловск до пригорода Якутска — села Хатассы. Толщина льда не соответствовала весу машины, поэтому возникла реальная угроза провала под лед.