Движение автобусов на трассе Ревда–Курган ограничено из-за непогоды

Образование гололедицы на трассе Ревда–Курган в Свердловской области стало причиной временного ограничения движения транспорта на трассе, сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

По данным ведомства, движение было приостановлено из-за отсутствия обработки дорожного покрытия противогололедными реагентами. В связи с гололедицей, снегопадом и несвоевременным обслуживанием дорог несколько рейсов были отменены в минувшие выходные. Ответственные организации получили соответствующие предписания об устранении недостатков, сообщает TagilCity.ru.

Ранее сообщалось, что движение большегрузов на федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области было ограничено в связи с отказом тормозной системы у одной из грузовых машин. В результате на 1642-м км трассы произошло столкновение семи грузовиков.