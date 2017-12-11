Двое лыжников провалились под лед в Саратовской области

Двое лыжников провалились под лед на оросительном канале в Балакове Саратовской области, сообщила пресс-служба региональной службы спасения.

Двое мужчин 52 и 55 лет отправились кататься на лыжах в Балакове Саратовской области. В районе оросительного канала пострадавшие допустили неосторожность и вышли на лед, который не выдержал их веса, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

В результате мужчины провалились. Прибывшие на место спасатели помогли пострадавшим выбраться. По факту произошедшего назначена служебная проверка, так как работа по выявлению и недопущению нарушений подобного рода находится на контроле у руководства главка, сообщила пресс-служба Главного Управления регионального МВД.

По окончании служебной проверки к руководителям сотрудников, которые допустили нарушение закона, будут применены меры дисциплинарного характера.