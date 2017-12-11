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Фермер на Колыме незаконно получал субсидии от государства

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Суд в Магаданской области рассмотрит дело главы одного из крестьянских хозяйств, который обвиняется в крупном мошенничестве. Мужчине грозит до шести лет колонии.

Как установили следователи, фермер в 2012 году на основании подложных документов незаконно получил из федеральной и региональной казны субсидии на сумму более 730 тыс. рублей на возмещение части затрат по приобретению семян кормовых культур. На самом деле он не закупал их в заявленном объеме. Незаконно полученные деньги обвиняемый потратил на другие цели. Об этом информирует ИА MagadanMedia.

Преступление выявили сотрудники подразделения по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями регионального управления МВД России. Руководитель хозяйства признал свою вину и полностью возместил причиненный ущерб.

Ранее портал iz.ru сообщал, что житель Башкирии обманом получил от Минсельхоза почти 1 млн рублей. С 2013 по 2015 годы он предоставлял документы в Министерство сельского хозяйства с ложными сведениями о засеве от 400 до 900 га земли и сборе урожая. 

Напомним, правительство РФ выделило 3,9 млрд рублей крестьянам и фермерам. Средства на 2016 год были распределены между 79 российскими субъектами на гранты для создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства. 

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