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В Оренбуржье с начала года 19 человек отравились метанолом

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С начала года в Оренбургской области зарегистрировано 19 случае острого отравления метанолом. Это данные региональных медицинских властей.

В местном управлении Роспотребнадзора отметили, что в связи с наступлением холодов увеличился спрос на «незамерзайку». Для ее производства используются спирты непищевого назначения. Однако недобросовестные производители зачастую добавляют метиловый спирт, поскольку он более дешевый, отмечает РИА «Оренбуржье».

В ведомстве напомнили, что метанол является сильнейшим ядом. Смертельная доза вещества при приеме его внутрь - 30 г, однако для тяжелого отравления, сопровождающегося слепотой, достаточно 5–10 г.

Роспотребнадзор ранее сообщал, что ежегодно в России регистрируется около 1,2 тыс. острых отравлений метиловым спиртом, из которых более 80% заканчиваются летальными исходами.

Минздрав и Минпромторг договорились усилить контроль за содержанием метилового спирта в непищевой продукции.

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