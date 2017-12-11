Мосгорсуд приговорил к 12 годам тюрьмы предпринимателя из Эстонии за шпионаж

В понедельник, 11 декабря, Мосгорсуд приговорил эстонского предпринимателя Райво Суси к 12 годам лишения свободы за шпионаж. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Отбывать наказание 53-летний бизнесмен будет в колонии строгого режима.

«Мосгорсуд приговорил Суси к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже (статья 276 УК РФ)», — сообщили в Мосгорсуде.

Отмечается, что слушания по делу проходили в закрытом режиме, так как дело имеет гриф секретности.

По данным эстонских СМИ, Суси был задержан сотрудниками ФСБ России в 2016 году в аэропорту Шереметьево. Его компания Musket несколько лет занималась бизнесом, связанным с авиацией, и посредничала при перепродаже на Запад произведенных в РФ учебных реактивных самолетов. Обвинение строилось на деятельности Суси в период с 2004 по 2007 годы.

30 ноября портал iz.ru сообщил о задержании агента украинских спецслужб на судоремонтном заводе в Тольятти.