Прямой эфир

Мосгорсуд приговорил к 12 годам тюрьмы предпринимателя из Эстонии за шпионаж

0
Фото: ТАСС/Геннадий Хамельянин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В понедельник, 11 декабря, Мосгорсуд приговорил эстонского предпринимателя Райво Суси к 12 годам лишения свободы за шпионаж. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Отбывать наказание 53-летний бизнесмен будет в колонии строгого режима.

«Мосгорсуд приговорил Суси к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже (статья 276 УК РФ)», — сообщили в Мосгорсуде.

Отмечается, что слушания по делу проходили в закрытом режиме, так как дело имеет гриф секретности.

По данным эстонских СМИ, Суси был задержан сотрудниками ФСБ России в 2016 году в аэропорту Шереметьево. Его компания Musket несколько лет занималась бизнесом, связанным с авиацией, и посредничала при перепродаже на Запад произведенных в РФ учебных реактивных самолетов. Обвинение строилось на деятельности Суси в период с 2004 по 2007 годы.

30 ноября портал iz.ru сообщил о задержании агента украинских спецслужб на судоремонтном заводе в Тольятти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пойманный в Тольятти украинский шпион депортирован из России
Украинский журналист Шаройко извинился за шпионаж в Белоруссии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017