СК Нижнего Новгорода возбудил дело по факту убийства ребенка матерью

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства двухлетнего мальчика, в котором подозревается 35-летняя мать погибшего, сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области.

Трагедия произошла 10 декабря. По предварительной версии следствия, женщина нанесла своему двухлетнему сыну множественные ранения по всему телу, в результате чего мальчик скончался на месте, сообщает ИА «НьюсНН».

В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Правоохранители планируют поместить женщину в психиатрическую больницу и провести экспертизу с целью установить ее вменяемость. Сотрудники следственного комитета выясняют все обстоятельства произошедшего.