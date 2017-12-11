В Ульяновске зафиксировали снижение уровня преступности

Количество преступлений в Ульяновске за 2017 год снизилось. Об этом стало известно на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, которое прошло в администрации города.

В целом по городу с начала года зарегистрировано на 17% меньше тяжких и особо тяжких преступлений, чем в прошлом году. Количество изнасилований сократилось на 65,7%, разбоя — на 11,6%, а краж — на 11%. Стало меньше преступлений, совершаемых с участием несовершеннолетних. Всего за этот год правоохранительные органы возбудили 6074 уголовных дела.

Причиной улучшения показателей власти Ульяновска считают профилактику правонарушений и негативных социальных проявлений. В ее рамках постоянно проводятся месячники по борьбе с пьянством среди молодежи, беседы и лекции, передает 1ul.ru.

В конце ноября Генпрокуратура РФ назвала самые криминальные регионы страны. Это Тыва, Забайкалье, Бурятия, Сахалин и Амурская область. Однако больше всего преступлений зарегистрировано в Москве — более 117 тыс. за десять месяцев с начала года.