СК проводит проверку по ДТП c рейсовым автобусом под Хабаровском

Следователи проводят проверку по факту ДТП с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля в Хабаровском крае, сообщает региональное управление СК.

ЧП произошло в районе 32-го км трассы Хабаровск–Владивосток. Водитель междугороднего автобуса, следовавшего по маршруту Дальнереченск–Хабаровск, допустил столкновение с грузовиком, двигавшемся в попутном направлении. По последним данным, пострадали 13 человек.

В настоящее время СК устанавливает все обстоятельства произошедшего, в том числе точное количество пострадавших и характер полученных травм.

Ранее портал iz.ru сообщал, что часть трассы М-5 закрыта под Челябинском из-за столкновения семи фур.