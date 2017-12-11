Учения военной авиации ЦВО прошли под Челябинском

В Челябинской области прошли учения военной авиации ЦВО. Летчики отработали уход от средств ПВО условного противника. Экипажи совершали маневры на Ми-24 и транспортно-боевых Ми-26 и Ми-8. Пилоты набирали предельно малую высоту с ориентиром на рельеф. Задачи отрабатывали и в ночное время с использованием спецтехники. Летчики использовали спутниковые системы навигации, приборы ночного видения и инфракрасную аппаратуру. В маневрах приняли участие 100 военнослужащих.