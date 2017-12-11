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Неизвестный угнал автомобиль почетного консула Пакистана в Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Неизвестный угнал автомобиль Hyundai Santa Fe почетного консула Пакистана в Санкт-Петербурге Абдулы Рауф Ринды с парковки супермаркета. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Неизвестный злоумышленник с парковки одного из супермаркетов на Дальневосточном проспекте, 14 А, похитил автомобиль Hyundai Santa Fe… Ущерб составил около 1,3 млн рублей», — говорится в сообщении на сайте регионального управления МВД.

По словам источника агентства, с заявлением об угоне в полицию обратился 40-летний представитель посольства Джибути в России, который пользовался транспортным средством дипломата по договоренности.

2 декабря неизвестные ограбили водителя автомобиля BMW X5 в Москве, а затем угнали его машину.

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