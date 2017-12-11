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Часть рейсов из аэропорта Платов будут субсидировать местные власти

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Власти Ростовской области приняли решение субсидировать часть полетов из нового аэропорта Платов в российские регионы. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев. 

Кроме того, отметил глава региона, с открытием нового аэропорта изменится качество обслуживания пассажиров. Ростов сможет принимать все типы самолетов, а жители области будут летать и за пределы страны. По предварительным данным, в Платове будут работать около 40 авиакомпаний, сообщает RostovGazeta.

Международный аэропорт Платов построили к ЧМ-2018. Первый регулярный рейс он принял 7 декабря. Аэропорт расположен в 29 км от Ростова-на-Дону в Аксайском районе.

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