Часть рейсов из аэропорта Платов будут субсидировать местные власти

Власти Ростовской области приняли решение субсидировать часть полетов из нового аэропорта Платов в российские регионы. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

Кроме того, отметил глава региона, с открытием нового аэропорта изменится качество обслуживания пассажиров. Ростов сможет принимать все типы самолетов, а жители области будут летать и за пределы страны. По предварительным данным, в Платове будут работать около 40 авиакомпаний, сообщает RostovGazeta.

Международный аэропорт Платов построили к ЧМ-2018. Первый регулярный рейс он принял 7 декабря. Аэропорт расположен в 29 км от Ростова-на-Дону в Аксайском районе.