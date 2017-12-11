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Четверо взрослых и один ребенок погибли при пожаре в Иркутской области

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Прокуратура в Иркутской области начала проверку по факту пожара в частном доме, унесшего жизни пяти человек. Трагедия произошла 10 декабря в одном из сел Усольского района. 

Возгорание возникло в жилом одноэтажном здании. Среди погибших было четверо взрослых и один ребенок. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрообогревательного оборудования. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Тела погибших направлены на экспертизу. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее портал iz.ru писал, что следственные органы в Красноярском крае расследуют уголовное дело после гибели девятилетнего мальчика при пожаре в жилом доме в Емельяновском районе. Родители ребенка вместе с грудным малышом смогли спастись.

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