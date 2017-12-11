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Минобороны РФ и Японии проведут 27 совместных мероприятий в 2018 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Минобороны России и Японии в 2018 году, объявленном перекрестным годом двух стран, проведут 27 совместных мероприятий. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил, первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов после встречи с министром обороны Японии Ицунори Онодэрой.

Герасимов добавил, что российская сторона рассчитывает на успешную реализацию намеченных мероприятий двустороннего военного сотрудничества при поддержке японской стороны. Он добавил, что всего в рамках перекрестного года России в Японии и Японии в России запланировано больше 300 мероприятий: образовательные обмены, военно-мемориальные мероприятия, заходы кораблей и многое другое, сообщает телеканал «Звезда».

Начальник Генштаба также подчеркнул, что Министерство обороны РФ приветствует активацию российско-японских связей и готово развивать политический диалог и практическое сотрудничество. Особое внимание планируется уделить реализации согласованной президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ позитивной повестки дня.

Как ранее сообщал портал iz.ru, глава Генштаба ВС РФ и министр обороны Японии обсудили проблему КНДР.

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