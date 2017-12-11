Прямой эфир

Часть трассы М-5 закрыта под Челябинском из-за столкновения семи фур

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Массовое ДТП с участием семи грузовых машин произошло на 1642-м км трассы М-5 «Урал» в Челябинской области. Это стало причиной временного закрытия части федеральной дороги.

Как уточняет ИА «Ура.ру» со ссылкой на управление федеральных автодорог «Южный Урал», авария случилась сегодня, 11 декабря, в 3 км от населенного пункта Юрюзань. На затяжном спуске у фуры отказали тормоза. Попутно большегруз столкнулся еще с шестью такими же автомобилями. Два водителя оказались зажаты в кабинах машин.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за отказа тормозной системы фуры. Погодные условия не могли быть причиной случившегося — дорожное покрытие в этом районе чистое и сухое.

Сейчас ГИБДД совместно с МЧС организуют объезд перекрытого участка через ближайшие населенные пункты.

Трасса М-5 из-за снегопада была закрыта для фур с 1548-го по 1780-й км — от города Аши до Миасса. Спасатели предупредили, что время действия ограничений может быть продлено.

Портал iz.ru сообщал, что многокилометровый затор возник в Челябинской области. Там на сутки застряли два автобуса с детьми из Тольятти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд арестовал сбившего семью на Алтуфьевском шоссе водителя
Пять человек пострадали при столкновении 13 машин во Франции

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017