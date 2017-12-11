Часть трассы М-5 закрыта под Челябинском из-за столкновения семи фур

Массовое ДТП с участием семи грузовых машин произошло на 1642-м км трассы М-5 «Урал» в Челябинской области. Это стало причиной временного закрытия части федеральной дороги.

Как уточняет ИА «Ура.ру» со ссылкой на управление федеральных автодорог «Южный Урал», авария случилась сегодня, 11 декабря, в 3 км от населенного пункта Юрюзань. На затяжном спуске у фуры отказали тормоза. Попутно большегруз столкнулся еще с шестью такими же автомобилями. Два водителя оказались зажаты в кабинах машин.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за отказа тормозной системы фуры. Погодные условия не могли быть причиной случившегося — дорожное покрытие в этом районе чистое и сухое.

Сейчас ГИБДД совместно с МЧС организуют объезд перекрытого участка через ближайшие населенные пункты.

Трасса М-5 из-за снегопада была закрыта для фур с 1548-го по 1780-й км — от города Аши до Миасса. Спасатели предупредили, что время действия ограничений может быть продлено.

Портал iz.ru сообщал, что многокилометровый затор возник в Челябинской области. Там на сутки застряли два автобуса с детьми из Тольятти.