Два человека погибли в ДТП в Рязанской области

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Пронском районе Рязанской области. В результате погибли два человека, сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

По данным ведомства, авария произошла в минувшую субботу на 7-м км трассы Рязань–Новомичуринск, где столкнулись автомобили ВАЗ-2110 и Ford Focus.

В результате водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался в больнице, его 22-летний пассажир скончался на месте происшествия. Пострадавший 27-летний водитель иномарки был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести, передает РИА «7 новостей».

По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.