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Главой польского МИДа может стать шеф канцелярии президента Польши

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Фото: ТАСС/Jaap Arriens
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Министром иностранных дел Польши может стать глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский. Он может сменить Витольда Ващиковского на этом посту.

В пятницу, 8 декабря, президент Польши Анджей Дуда принял отставку премьера Беаты Шидло, выдвинул кандидатуру вице-премьера Матеуша Моравецкого на должность главы правительства и поручил ему сформировать новый кабмин.

В понедельник Моравецкий представит Дуде новый состав правительства, сообщает «РИА Новости», голосование в сейме о вопросе доверия новому кабинету министров состоится во вторник.

Нынешний министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский является одним из самых критикуемых оппозицией министров. В ноябре, сообщал портал iz.ru, он признался, что польские власти убеждают страны Европы отказаться от российского природного газа. Ранее Ващиковский подверг Будапешт критике за частые, по его мнению, визиты президента России Владимира Путина в Венгрию.

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