Прямой эфир
Мир
Путин констатировал сохранение Сирии как суверенного государства
Общество
Глава МЧС вручил награды спасавшим людей в экстремальных ситуациях детям
Мир
Путин пообещал нанести мощный удар по террористам, если они поднимут голову
Мир
ВС РФ вместе с сирийской армией разгромили международных террористов в САР
Армия
Путин приказал приступить к выводу войск из Сирии
Экономика
Фьючерсы на биткоин на Чикагской бирже взлетели в первый день на 25%

Автобусы с детьми из Тольятти сутки простояли в пробке под Челябинском

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два автобуса с детьми из Тольятти оказались заблокированы в многокилометровой пробке в Челябинской области. В общей сложности в критической ситуации оказались 36 детей в возрасте от 10 до 15 лет.

Их «плен» продолжался около суток, на помощь были брошены девять экипажей ДПС. Правоохранители перекрыли движение по встречной полосе и таким образом обеспечили беспрепятственный проезд автобусам.

Как напоминает НИА «Самара», похожий случай произошел в Самарской области на трассе М-5 «Урал». Пробка также образовалась из-за сильного снегопада. Заблокированным оказался автобус с 30 детьми.

Дети отправились из Сызрани в Самару днем 5 декабря, однако в конечный пункт маршрута прибыли лишь на утро следующего дня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Многокилометровые пробки образовались на въезде в Ставрополь
Движение грузовиков ограничили в Самарской области из-за непогоды

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017