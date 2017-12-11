Автобусы с детьми из Тольятти сутки простояли в пробке под Челябинском

Два автобуса с детьми из Тольятти оказались заблокированы в многокилометровой пробке в Челябинской области. В общей сложности в критической ситуации оказались 36 детей в возрасте от 10 до 15 лет.

Их «плен» продолжался около суток, на помощь были брошены девять экипажей ДПС. Правоохранители перекрыли движение по встречной полосе и таким образом обеспечили беспрепятственный проезд автобусам.

Как напоминает НИА «Самара», похожий случай произошел в Самарской области на трассе М-5 «Урал». Пробка также образовалась из-за сильного снегопада. Заблокированным оказался автобус с 30 детьми.

Дети отправились из Сызрани в Самару днем 5 декабря, однако в конечный пункт маршрута прибыли лишь на утро следующего дня.