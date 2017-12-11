Трехлетняя девочка выпала из окна жилого дома в Петербурге

Правоохранительные органы в Санкт-Петербурге проводят проверку по факту травмирования трехлетней девочки, выпавшей из окна жилого дома с высоты третьего этажа.

Как сообщает ИА «Невские новости», инцидент произошел накануне днем в Колпинском районе города на проспекте Ленина. Из окна одной из квартир из-за недосмотра родителей выпала девочка 2014 года рождения.

Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в детскую городскую больницу № 5. Врачи диагностировали у ребенка кататравму, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, множественные переломы костей лицевого черепа, закрытую травму шейного отдела, закрытую травму груди и живота, закрытый перелом голеностопного сустава правой ноги.

Ранее похожий случай произошел в Калининграде, где четырехлетний мальчик выпал с четвертого этажа. Против матери пострадавшего ребенка было возбуждено уголовное дело.