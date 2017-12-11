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Тела двух рыбаков и девушку в коме обнаружили в палатке под Барнаулом

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Тела двух рыбаков и находящуюся в тяжелом состоянии девушку обнаружили в районе поселка Березовка под Барнаулом вечером 10 декабря, сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю.

По предварительным данным, 33-летний и 36-летний мужчина и 26-летняя девушка отправились на берег реки Оби на рыбалку 9 декабря. Палатку рыбаки разбили прямо на льду, а внутри зажгли газовую горелку, чтобы согреться, сообщает телеканал «360».

Пострадавших обнаружили местные жители. Мужчины были уже мертвы, а девушка находилась в коме, сообщает altapress.ru. Предположительно, они отравились окисью углерода из газовой горелки. Точнее определит судмедэкспертиза, которая исследует тела погибших. Женщина находится под наблюдением врачей. По факту произошедшего проходит доследственная проверка.

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