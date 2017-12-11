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Шесть человек погибли в Индии при падении автобуса в ущелье

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Фото: Global Look Press/Ritesh Shukla
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Микроавтобус, обслуживающий свадебное торжество, сорвался в ущелье в горном северном индийском штате Джамму и Кашмир, погибли шесть человек и 12 пострадали.

По данным RT, причиной аварии стала разблокировка коробки передач микроавтобуса. Пассажиры садились в салон, когда автобус покатился вниз по горной дороге и упал в ущелье.

Обстоятельства случившегося выясняются, проводится расследование.

В ноябре, сообщал портал iz.ru, не менее шести человек стали жертвами ДТП в Индии с участием автобуса и грузовика, еще 35 человек пострадали. В июле в горном штате Химачал-Прадеш пассажирский автобус сорвался в ущелье, погибли по меньшей мере 20 человек.

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