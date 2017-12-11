Прямой эфир
Мир
Путин констатировал сохранение Сирии как суверенного государства
Общество
Глава МЧС вручил награды спасавшим людей в экстремальных ситуациях детям
Мир
Путин пообещал нанести мощный удар по террористам, если они поднимут голову
Мир
ВС РФ вместе с сирийской армией разгромили международных террористов в САР
Армия
Путин приказал приступить к выводу войск из Сирии
Экономика
Фьючерсы на биткоин на Чикагской бирже взлетели в первый день на 25%

Гиперзвуковой пассажирский самолет разрабатывают в России

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проект создания пассажирского гиперзвукового лайнера разрабатывают в России специалисты Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора ЦАГИ академика РАН Сергея Чернышева, который выступил с лекцией в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«…Сверхзвуковой деловой самолет с непревзойденным уровнем комфорта, гиперзвуковой пассажирский авиалайнер, способный совершить трансатлантический перелет за два часа, — это далеко не все направления, над реализацией которых работают ученые ЦАГИ», — отмечается в сообщении.

Решить поставленные задачи «помогут наши традиционно сильные школы аэродинамиков и прочнистов, большой опыт проведения испытаний и уникальная экспериментальная база», отметил академик.

В октябре портал iz.ru сообщил, что в России ведется разработка 600-тонного транспортно-десантного экраноплана «Спасатель». Ранее стало известно, что ученые обратились в министерство с требованием не сворачивать программу освоения природного газа в авиации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СУ-57 совершил первый полет с новым двигателем
Электросамолет с вертикальным взлетом разработали в России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017