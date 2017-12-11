Гиперзвуковой пассажирский самолет разрабатывают в России

Проект создания пассажирского гиперзвукового лайнера разрабатывают в России специалисты Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора ЦАГИ академика РАН Сергея Чернышева, который выступил с лекцией в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«…Сверхзвуковой деловой самолет с непревзойденным уровнем комфорта, гиперзвуковой пассажирский авиалайнер, способный совершить трансатлантический перелет за два часа, — это далеко не все направления, над реализацией которых работают ученые ЦАГИ», — отмечается в сообщении.

Решить поставленные задачи «помогут наши традиционно сильные школы аэродинамиков и прочнистов, большой опыт проведения испытаний и уникальная экспериментальная база», отметил академик.

В октябре портал iz.ru сообщил, что в России ведется разработка 600-тонного транспортно-десантного экраноплана «Спасатель». Ранее стало известно, что ученые обратились в министерство с требованием не сворачивать программу освоения природного газа в авиации.