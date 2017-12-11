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В Кисловодске после взрыва автомобиля выбило окна в соседнем доме

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Взрыв автомобиля в гараже произошел минувшим утром в Кисловодске. В результате в соседнем пятиэтажном доме выбило оконные рамы со стеклами, погибших и пострадавших нет.

Как сообщает NewsTracker, инцидент произошел вблизи шестиэтажного дома на улице Губина, д. 32. По предварительным данным, причиной взрыва автомобиля могла стать его неисправность.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарные, которые задействованы в устранении последствий. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Это не первый случай взрыва автомобиля в Ставропольском крае. В ноябре текущего года в Пятигорске во время движения взорвался легковой автомобиль ВАЗ-2114. Машина была оборудована газобаллонной установкой, в результате чего взорвался баллон, находящийся в багажном отделении. В результате инцидента пострадали четыре человека — они получили ожоги различной степени тяжести.

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