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Боевики ИГ используют для бомбардировок гражданские дроны из Китая

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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
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Боевики террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) используют для военной разведки и бомбардировок гражданские беспилотники из Китая, сообщает газета Financial Times.

По данным издания, дрон X-8 компании DJI отлично эксплуатируется террористами в Ираке и Сирии. Так, первый такой аппарат был обнаружен около плотины под Мосулом в 2015 году, а в 2016 году в том же районе дрон X-8 убил двух курдских солдат и ранил двух французских военнослужащих.

Как рассказывает производитель беспилотников, использование дронов гражданского назначения не контролируется, поэтому их использование в военных целях является «бесчеловечным актом» и «преступным злоупотреблением технологией».

Ранее портал iz.ru сообщал, что японский музыкальный беспилотник прогонит трудоголиков домой.

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