Двое пострадали после столкновения грузовика и автобуса под Хабаровском

Два человека пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в Хабаровском крае. Как сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Инцидент произошел на 33-м км трассы Хабаровск–Владивосток 11 декабря. Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Хабаровск–Вострецово, столкнулся с грузовым автомобилем.

«По предварительным данным, пострадали водитель и пассажир. Бригадой скорой помощи они были доставлены во 2-ю краевую клиническую больницу Хабаровска», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Всего в момент происшествия в автобусе находились десять человек. Остальные самостоятельно покинули место происшествия.

В этот же день при столкновении автомобилей на трассе Хабаровск–Владивосток в Надеждинском районе Приморья погибли пенсионер и ребенок.