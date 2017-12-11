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Двое пострадали после столкновения грузовика и автобуса под Хабаровском

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Два человека пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в Хабаровском крае. Как сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Инцидент произошел на 33-м км трассы Хабаровск–Владивосток 11 декабря. Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Хабаровск–Вострецово, столкнулся с грузовым автомобилем.

«По предварительным данным, пострадали водитель и пассажир. Бригадой скорой помощи они были доставлены во 2-ю краевую клиническую больницу Хабаровска», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Всего в момент происшествия в автобусе находились десять человек. Остальные самостоятельно покинули место происшествия.

В этот же день при столкновении автомобилей на трассе Хабаровск–Владивосток в Надеждинском районе Приморья погибли пенсионер и ребенок.

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