Елочные базары заработают в Казани с 15 декабря

Елочные базары начнут работать в Казани с 15 декабря. Стоимость новогодних деревьев будет варьироваться от 300 до 1000 рублей, сообщил председатель комитета потребительского рынка исполкома Казани Руслан Фазылянов.

«К продаже на елочных базарах допускаются елки, которые выращены в специальных питомниках и имеют соответствующие документы», — приводит слова Фазылянова ProKazan.ru.

Отмечается, что торговые точки расположатся в Ново-Савиновском районе по улице Адоратского и на пересечении улиц Адоратского и Ямашева, в Вахитовского районе — по улице Чехова, в Приволжском районе — по улице Рихарда Зорге и на проспекте Победы, а также в Московском районе — на улице Декабристов и Восстания.

Напомним, в этот же день старт продаж новогодних деревьев будет дан в Московской области. Отследить торговые точки можно будет с помощью сервиса «Яндекс.Карты». Места продаж на карте будут обозначены соответствующими флажками.