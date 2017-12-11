Глава Генштаба ВС РФ и министр обороны Японии обсудили проблему КНДР

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра поднял проблему ракетной программы КНДР на переговорах с главой Генштаба ВС России генералом армии Валерием Герасимовым. Об этом информирует ТАСС.

«Для Японии самая серьезная проблема — это КНДР. КНДР продолжает ядерные ракетные программы — это является серьезной угрозой для мирового сообщества», — пояснил японский министр.

В свою очередь Валерий Герасимов подчеркнул, что ситуацию на Корейском полуострове можно урегулировать только с помощью политики и дипломатии, при этом нагнетание обстановки пагубно скажется на диалоге.

11 декабря портал iz.ru сообщил, что США, Южная Корея и Япония начали совместные морские учения на фоне активизации ракетной программы КНДР.